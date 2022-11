Ein Rettungswagen musste den Verletzten in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild)

Schwer verletzt: 30-Jähriger überschlägt sich mehrfach in Hörsel

Hörsel. In einer Rechtskurve kam der Autofahrer von der Straße ab. Auf dem Feld blieb der Wagen liegen.

Bei einem Verkehrsunfall in Hörsel hat sich ein 30-Jähriger mehrfach mit seinem Auto überschlagen und schwer verletzt. Am Montagabend (21.11.2022) gegen 19.10 Uhr war der Opel-Fahrer auf der L1029 von Weingarten kommend nach Teutleben unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, sei er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen.

Der Pkw habe sich mehrfach überschlagen und sei auf einem angrenzenden Feld zum Liegen gekommen. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Opel war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit des Einsatzes kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

