Die Zahl der am Dienstag als erkrankt geltenden Personen beträgt laut dem Landratsamt Gotha 172 und damit 7 weniger als am Montag. Alle Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

19 Personen und damit zwei weniger als am Montag befinden sich in stationärer Behandlung, davon ein Patient auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der positiv auf Virus-Sequenzen von Sars-Cov2 getesteten Personen beträgt analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes 925. Davon gelten 712 als genesen. Es sind 41 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorbene Personen zu beklagen.

Seit dem 1. Dezember gelten im Landkreis Gotha verschärfte Bestimmungen im Privatbereich, in Schulen und Kindergärten zur Eindämmung der Zahl der Neuinfektionen. So dürfen an nichtöffentlichen Veranstaltungen sowie privaten und familiären Zusammenkünften in Räumen sowie unter freiem Himmel auf privatem Grund, auch in Wochenend- und Vereinshäusern, nicht mehr als zehn Personen teilnehmen. Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht mit.

Selbst für die nichtöffentlichen Veranstaltungen ist ein Hygiene-Schutzkonzept einzuhalten. In Schulen und Kindereinrichtungen gilt Unterricht beziehungsweise Betreuung in festen, von den anderen getrennten Gruppen als verpflichtend.