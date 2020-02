So florierte Gotha vor 119 Jahren

Im Bericht der Gothaer Stadtverwaltung zum Jahre 1901 heißt es, es habe erneut eine Reihe von Legaten und Schenkungen zum Wohle der Stadt gegeben. So hatte der Rentner Wilhelm Arnoldt zwei Vermächtnisse von je 10.000 Reichsmark hinterlassen, deren Zinsertrag für zwei Mädchen, die sich zu Lehrerinnen ausbilden ließen, als Hilfe gedacht war.

Aufbau von Einrichtungen, die das Stadtbild bis heute prägen

Die Studierenden sollten aus Gotha stammen, die Eltern dem Handwerks-, Kaufmanns- oder Beamtenstand angehören. Ein anonymer Bürger überwies anlässlich seiner silbernen Hochzeit 500 Reichsmark mit dem Wunsch, die Stadt möge armen Kindern über einen längeren Zeitraum ein Frühstück finanzieren.

Das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Gasanstalt an der Enkestraße wurde vor Jahren abgerissen. Foto: Heiko Stasjulevics

Es war die Zeit des großen Aufbruchs in der Stadt, an deren Spitze als Oberbürgermeister seit 1894 Otto Liebetrau (1855 bis 1928) stand. Er konnte auf die Arbeit seines Vorgängers Carl Heinrich Hünersdorf (1817 bis 1897) aufbauen, der 45 Jahre lang die Geschicke der Stadt lenkte. Unter Liebetrau entstanden stadtbildprägende Einrichtungen, wie Hauptpost, Gerichtsgebäude, Elektrizitätswerk, Stadtbad, mehrere Schulen und die Straßenbahn.

Sozialer Wohnungsbau und Bedürfnisanstalt

Außerdem förderte er den sozialen Wohnungsbau für die ständig wachsende Bevölkerung – knapp 35.000 Einwohner zu dieser Zeit – sowie die von seinem Vorgänger begonnenen Ausbauten der Kanalisation, Pflasterung und Beleuchtung der Stadt.

Im städtischen Bauwesen wurde in jenem Jahr ein Budget von 79.252 Reichsmark bestätigt. Mit dieser Summe sollten verschiedene Reparaturen am Rathaus sowie an Schulgebäuden ausgeführt werden. Außerdem kam ein Teil des Geldes dem Bau einer Bedürfnisanstalt zugute, die am Buttermarkt, am Gässchen zur Marktstraße entstand.

Talsperrenprojekt hatte große Bedeutung für städtisches Wasserwerk

Weitere Bauarbeiten im Wert von 91.126 Reichsmark fanden außerhalb dieses Etats statt. Sie betrafen den Feuerbestattungsapparat, die Wiederherstellung des Straßenpflasters an den Verkehrswegen, welches durch den Bau der Leitungen des Elektrizitätswerkes entfernt werden musste. Ferner gab es eine Reihe von Straßen, die neu gepflastert und mit Gehsteigen versehen wurden.

Für das städtische Wasserwerk war die Förderung des Talsperren-Projektes in Tambach-Dietharz von höchster Bedeutung. Das Projekt des Tiefbauingenieurs Hugo Mairich (1863 bis 1902) wurde am 14. August 1901 durch das Herzogliche Staatsministerium endgültig genehmigt. Am 26. August wurde der Stadtgemeinde das Enteignungsrecht verliehen, so dass am 29. August 1902 die Arbeiten zur Herstellung der Talsperre – mit allen Nebenarbeiten für 471.563 Reichsmark an die Firma „Windschild & Langelott“ in Cossebaude vergeben – beginnen konnten.

Der Schlachthof an der Uelleber Straße diente Landwirten, Fleischern und der Hygiene in der Stadt. Foto: Heiko Stasjulevics

352 Schieber und 279 Hydranten

An das Wasserwerk waren damals 2585 Grundstücke in Gotha angeschlossen. 104.745 Reichsmark betrug der Wasserzins, den die Stadt einnahm. Für die Ergänzung und Erweiterung des Wasserwerkes, das sich seit 1899 auf dem Galberg befindet, gab die Stadt nochmals 14.930 Reichsmark aus. Am Ende des Jahres hatte das Rohrleitungsnetz des Wasserwerkes eine Länge von 77.378 Metern – inklusive 352 Schiebern und 279 Hydranten – und einen Wert von fast 1,5 Millionen Reichsmark.

Auch für die Entwässerung wurden größere Kanalbauten an etlichen Straßen Gothas ausgeführt. Die Kosten betrugen mehr als 25.000 Reichsmark. Der „Sielzins“, den die Hausbesitzer zahlen mussten, betrug 54.877 Reichsmark. Dennoch leistete die Stadtkasse einen Zuschuss von 12.294 Reichsmark. Der Gesamtwert der Kanalanlage belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 1.247.904 Reichsmark.

Gasbeleuchtung wird durch Elektrolicht ergänzt

Im städtischen Schlachthof an der Uelleber Straße, 1899 erbaut, wurden im Jahre 1902 31.718 Stück Vieh geschlachtet, mit einen Gesamtgewicht von 3.076.406 Kilogramm. Der Verbrauch in der Stadt belief sich auf 2.753.495 Kilogramm, also 79 Kilogramm pro Kopf. 59 Schlachttiere wurden gänzlich verworfen, 186 der Freibank zugewiesen. Die Einnahmen aus dem Schlachthof betrugen 57.176 Reichsmark, davon 54.212 Reichsmark als Schlachtgebühr.

Der öffentlichen Straßenbeleuchtung dienten bereits 36 große und sechs kleine elektrische Bogenlampen. Außerdem gab es noch 645 Gaslaternen. Die Kosten für das Elektrolicht betrugen 10.135 Reichsmark, für die Gasbeleuchtung zahlte die Stadt 23.606 Reichsmark.

Krankenkassen kümmern sich um das Wohl der Arbeiter, Angestellten und Beamten

Zur Sozialstruktur hieß es in dem Bericht der Stadtverwaltung, dass es sieben Handwerkerinnungen in der Stadt mit 291 Mitgliedern, 954 Gesellen und 306 Lehrlingen gab. Sie führten 1902 sieben Meisterprüfungen und 86 Gesellenprüfungen durch. Seit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung kümmerten sich Krankenkassen um das Wohl der Arbeiter, Angestellten und Beamten. Die größte Krankenkasse, die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) hatte damals 7186 Mitglieder – 5824 Männer und 1362 Frauen. Insgesamt waren 2670 Krankheitsfälle zu verzeichnen.

Weiterhin existierten zwölf Betriebskrankenkassen mit 2141 Mitgliedern – 1717 Männer und 424 Frauen. Drei eingeschriebene Hilfskassen zählten 19.255 männliche Mitglieder mit 1033 Krankheitsfällen. Die zwei Innungskrankenkassen bestanden aus 235 Mitgliedern – 129 Männer und 106 Frauen.

Die Krankenversorgungsanstalt für Gewerbehilfen und Dienstboten zählte 1278 Mitglieder – 212 männliche und 1066 weibliche – mit 1029 Krankheitsfällen. Die Hilfskasse des Tagelöhnervereins hatte 72 männliche Mitglieder und 25 Krankheitsfälle. Der Unfallversicherung gehörten 792 Betriebe in 31 verschiedenen Berufsgenossenschaften an. 210 Unfälle kamen zur Anzeige. Von diesen hatten 57 die Erwerbsunfähigkeit von länger als 13 Wochen zur Folge. Ein Todesfall war zu beklagen.