Gotha: Sonderführungen mit Spendenerfolg

5100 Euro spendet Matthias Hey an die beiden Vereine Orangerie-Freunde und Freundeskreis Forschungsbibliothek. Im Bild Dieger Hagner, der Gartenreferent die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Sabine Jeschke, Baureferentin der Stiftung für die Gothaer Projekte, Sabine Ulrich für die Orangerie-Freunde, Matthias Hey, Gudula Leidner, Schatzmeisterin des Freundeskreises, Corola Höner vom Freundeskreis und Jens Scheffler, Parkverwalter.

Am Montag trafen sich Matthias Hey, der Vorsitzende der Thüringer SPD-Landtagsfraktion, Vertreter der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sowie der Orangerie-Freunde und des Freundeskreises Forschungsbibliothek Gotha in der Orangerie. Hey spendete den beiden Vereinen 5100 Euro. Der Freundeskreis will es für sein Veranstaltungs- und Vortragsprogramm nutzen. Ein Projekt mit Schulen sei ausgearbeitet, müsse aber aufgrund der durch die Corona-Krise bedingten Einschränkungen auf das Jahr 2021 verschoben werden, berichtet Schatzmeisterin Gudula Leidner.