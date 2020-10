Sparhaushalt von Friedrichroda weist immer noch Lücken auf

An vier Punkten des Rennsteig, unter anderem am Prinz-Andreas-Eck zwischen Heuberghaus und Tanzbuche, wollen Friedrichroda und Bad Tabarz Internet-Hotspots einrichten.

Ernstroda. Die Stadt strebt Planungsgemeinschaften an mit Waltershausen für eine Straße und mit Bad Tabarz am Rennsteig.

Der Breitbandausbau auf dem Rennsteig zwischen Inselsberg und Possenröder Kreuz komme gut voran. Das berichtet Monika Siede, geschäftsführende Beamtin der Stadtverwaltung Friedrichroda, zur Stadtratssitzung in Ernstroda. Nächstes Jahr soll auf dem Abschnitt des Höhenwegs Breitbandkommunikation störungsfrei möglich sein. Dazu sollen auch vier drahtlose Internetzugriffspunkte beitragen. Mit Zuschüssen aus einem anderen Fördertopf und Zweckvereinbarung wollen das Bad Tabarz auf der Grenzwiese und am Gelben Weg sowie Friedrichroda am Prinz-Andreas Eck und Spießberg, Abzweig Ebertswiese, installieren lassen. Der Stadtrat Friedrichroda hat dazu am Donnerstag grünes Licht gegeben.