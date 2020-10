Spende für Boxprojekt in Gotha

Die Gothaer Seniorenakademie hat dem Verein Boxclub Wacker Gotha kürzlich eine Spende in Höhe von 1227,91 Euro übergeben. Das Geld soll für ein neues Boxprojekt mit der Conrad-Ekhof-Schule eingesetzt werden. Angeschafft werden sollen ein mobiler Boxring, Bodenbelag, Medizinbälle, Boxhandschuhe und ein Geräteschrank.

Neben der Seniorenakademie haben auch der Landkreis Gotha und die Regionalstiftung der Kreissparkasse finanzielle Mittel dazugegeben. Wenn die Sanierung der Schulsporthalle in der Eschleber Straße beendet ist, soll ab Januar des kommenden Jahres das Projekt starten. Bis es soweit ist wird am Schulstandort in der Wilhelm-Bock-Straße bereits mit Schülern der Klassenstufen sieben bis neun mit dem Boxtraining begonnen.