Spende für Frauenhaus

805 Euro übergibt der Künstler Philipp Grüßner in seinem Atelier- und Ausstellungsraum Bunte Bude in der Friedrichrodaer Hauptstraße an Claudia Kunzewitsch (2. von rechts), die Vorsitzende des Fördervereins des Gothaer Frauenhauses und Anja Wild, dessen Leiterin. Mit dabei neben Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) auch Egbert Grüneweg (links), der das Werk „Ausbruch“ ursprünglich erwarb, sich aber entschloss, es erneut für einen Spendenzweck zur Verfügung zu stellen. Daraus ergaben sich zahlreiche Spenden aus der Region, die gemeinsam mit Beitrag dem Malers zu der Spendensumme führten.