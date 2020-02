Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende für Kulturfahrt nach Dresden

Der Gothaer Verband der Behinderten kann sich über eine Spende von 2000 Euro freuen. Olaf Seibicke, Chef des Hotels Der Lindenhof und Ehrenmitglied des Verbandes, überreichte die Summe an den Vereinsvorsitzenden Olaf Stiehler. „Das Geld haben wir an dem Abend mit Gregor Gysi am vergangenen Freitag in unserem Hotel von den Gästen erhalten. Damit soll eine Kulturfahrt nach Dresden unterstützt werden“, so Seibicke.

Die mehrtägige Fahrt im Juni werde in die Semperoper führen, aber auch eine Dampferfahrt bereithalten. „Es ist für die Mitglieder unseres Vereins nicht immer leicht, die finanziellen Herausforderungen, speziell einen Spezialtransport für Rollstuhlfahrer, zu stemmen. Deshalb sind solche Spenden enorm wichtig“, sagt Stiehler.

„Ich bin froh“, so der Lindenhofchef Seibicke, „wenn die Veranstaltungen in unserem Hotel dazu beitragen, den Behindertenverband zu unterstützen. Bereits vor einigen Jahren konnten die Mitglieder zu einem Fußballspiel nach München fahren. Möglich gemacht hatte es damals auch ein Abend mit Paul Breitner, der Handicaptickets am Spielfeldrand und die Reisekosten übernahm“.