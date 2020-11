Gotha. Mit einer Straßensammlung sollen Spenden für die Begegnungsstätte Liora in Gotha eingeworben werden. Dazu wurden Spendenkörbchen in sechs Geschäften der Stadt verteilt.

Spendenkörbchen helfen Liora in Gotha

Bunte Geschenkebeutel, kleine Keramikanhänger und Kerzenständer, Schlüsselanhänger aus Holzperlen und kleine gefaltete Engel aus Notenpapier liegen in einem Spendenkörbchen bereit, den Sophia Dobritzsch auf einem kleinen Stehtisch aufgestellt hat. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle EFA (Ehrenamt in Flüchtlingsarbeit) bei der Gothaer Diakonie betreute am Freitag den Informationsstand vor der Margarethenkirche.