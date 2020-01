Für Bauarbeiten wird in Gotha eine Straße gesperrt.

Gotha. Am Montag wird in der Straße ein Kran aufgebaut.

Sperrung der Siebleber Straße in Gotha

Die Siebleber Straße 10 bis 12 wird ab Montag, 20. Januar, ab 6 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben. Grund für Verkehrsbehinderungen sei der Aufbau eines Krans zur Deckenverlegung. Während der Sperrung gebe es Abfahrten aus Richtung Lucas-Cranach-Straße, in Richtung Ekhofplatz, über die Querstraße und Schwabhäuser Straße.

Dabei komme es zur Aufhebung der Einbahnstraße in der oberen Querstraße und zur Einbahnstraßenregelung der Schwabhäuser Straße in Richtung Ekhofplatz. In der Siebleber Straße werde ebenfalls die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Auch im ruhenden Verkehr seien Einschränkungen erforderlich für die Kranstellung.