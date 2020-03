Sport in den eigenen vier Wänden

Not macht erfinderisch. Das wussten und sagten schon unsere Vorfahren, die in der Ära der Vor-Freizeitgesellschaft lebten. Als Knochenarbeit für das tägliche Brot sorgte, stand nur wenigen Zeitgenossen der Sinn nach Sport. An Fitnessstudio war gar nicht zu denken.

Doch was tun, wenn das Tagwerk auf Homeoffice und Computerarbeitsplatz begrenzt ist? Muckibuden wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen sind? Wenn das Sonntagswetter nicht zum Spaziergang einlädt? Der darf aktuell ohnehin nur zu zweit, höchstens in Familie geschehen. Zum Joggen steht manchen nicht der Sinn. Zum Holzhacken können nur die wenigsten vor die Tür treten oder in den eigenen Wald gehen.

Um der aktuellen Bewegungsnot zu begegnen, liefert das Internet ständig neue Anregungen. Wolfgang Falk aus Friedrichroda verweist auf ein Fitnessprogramm seines Sohns Peter Falk. Der Sportwissenschaftler lebe jetzt in Österreich und führe per Video mit Gegenständen, die jeder zu Hause hat, Übungen vor. Gerade in diesen schwierigen Zeiten seien das gute Tipps, um zu Hause das Immunsystem und die Muskeln zu stärken. Erledigen muss es nur jeder selbst in den eigenen vier Wänden oder auf dem Balkon.