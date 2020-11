Die Ohrdrufer Stadträte treffen sich am Donnerstag, 26. November, zu ihrer nächsten turnusmäßigen Ratssitzung. Beginn ist um 18.30 Uhr im Versammlungsraum der Goldberghalle. 21 Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm.

Viel vorgenommen haben sich die Abgeordnete der Fraktionen. So soll neben einem Beschluss über die Straßenreinigung, auch zur Hausnummerierung in Stadt und den Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis gefasst werden. Des Weiteren soll eine neue Entgelt- und Benutzungsordnung für das Stadtarchiv beschlossen werden. 2021 werden an der Kindertagesstätte „Kleine Rasselbande“ die Außenanlagen saniert und der Bebauungsplan für den Kindergarten Gräfenhain wird öffentlich ausgelegt.