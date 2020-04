Gotha. Neben einer brennenden Hecke lag am Donnerstagnachmittag ein stark angetrunkener Mann in Gotha. Die Polizei sucht in diesem Fall nun einen weiteren Mann.

Stark betrunkener Mann liegt in Gotha neben brennender Hecke – Polizei sucht zweiten Mann

Wie die Polizei in Gotha mitteilt, wurde ihr am heutigen frühen Donnerstagnachmittag eine brennende Hecke im Bahnhofsweg gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Bundespolizei und Gothaer Polizei wurde neben der brennende Hecke eine am Boden liegende und scheinbar bewusstlose Person entdeckt. Der 33-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der später durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von 2,5 Promille an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei ist Brandstiftung durch eine zweite Personen nicht auszuschließen. Diese konnte vermutlich noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungswagen flüchten. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen indes löschen. Trotzdem wurde die Hecke auf etwa 25 Meter durch die Flammen beschädigt.

Gesucht wird von der Polizei nun die zweite Person. Es ist nicht auszuschließen, dass diese ebenfalls durch Feuer verletzt sein könnte. Wer hat die Entstehung des Brandes am Donnerstagnachmittag im Bahnhofsweg in Gotha beobachtet oder kann Angaben zum Aufenthalt der zweiten Person machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 sowie mit Angabe der Bezugsnummer 0077586/2020 entgegen.