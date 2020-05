Stegbau am Hammerteich bei Georgenthal verzögert

Mit einem Sattelzug wurden am Dienstag, 26. Mai Holzbohlen für den künftigen Steg über dem nördlichen Ufer des Hammerteiches geliefert. Leider war es nach Auskunft der Gemeindeverwaltung Kiefernholz, bestellt war aber Lerche. Der Fehler ging möglicherweise von einem Subunternehmer des Metallbauers aus. Die Gemeindeverwaltung nahm die Lieferung nicht an und besteht darauf, die Holzart zu bekommen, die auch bestellt wurde. Da die Lieferzeiten aktuell bis sechs Wochen betragen können, wird nun eine verspätete Fertigstellung des Steges befürchtet. Ursprünglich hatte das Bauamt einen Termin im Bereich Mitte Juni bis Anfang Juli im Blick.

Der Steg soll eine barrierefreie Umgehung des gesamten Hammerteiches ermöglichen, in der Dunkelheit durch LED-Leuchten illuminiert sein und auch einen Rahmen für Trauungen bieten. Vom Steg aus wäre auch das traditionelle Feuerwerk des Festes Hammerteich in Flammen besonders gut zu beobachten. Der Steg wird an einigen Stellen durch Ausbuchtungen erweitert.