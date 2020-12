Ronald Cott an dem noch nicht geweihten Altar in der Kapelle auf Schloss Tenneberg.

Steinbildhauer schenkt Sandsteinaltar an Waltershausen

Schön ist die bis in das Jahr 2015 restaurierte Schlosskapelle im Schloß Tenneberg in Waltershausen, doch ihre fehlte ein Altar. Den hat jetzt der Steinmetz und Steinbildhauer Ronald Cott aus dem Waltershäuser Ortsteil Langenhain der Stadt als Eigentümer des Schlosses geschenkt. Das betrifft die immense Arbeitsleistung und das Material, Seeberger Sandstein, also aus der Region. Gemeinsam mit dem Friedrichrodaer Steinrestaurator Stephan Scheidemann hat Cott ein Konzept ausgearbeitet. Der imposante Quader ist horizontal scharriert. Scharrieren ist eine übliche Bearbeitungsart aus dem Mittelalter, erläutert er. Mike Raimann, der „Burgvoigt“ auf Schloss Tenneberg, verweist auf das Vorbild der Schlosskirche im Gothaer Schloss Friedenstein. Daran habe man sich orientiert, es nur etwas abgewandelt und passend zu der geringeren Raumgröße den Altarstein etwas kleiner gehalten.

Cott hatte das Rohstück bei Traco Deutsche Travertinwerke in Bad Langensalza bestellt und dort grob zurechtschneiden und in seine Werkstatt nach Langenhain anliefern lassen. Etwa vier Tonnen soll das Rohstück auf die Wage gebracht haben. Über die Kosten der gesamten Aktion will Cott nicht sprechen. Er wolle der Gesellschaft auch mal etwas zurückgeben und nicht erst im Alter damit beginnen.

Raimann und Cott meinen, der Kapelle fehle auch noch ein Taufstein. Auch den würde Cott unentgeltlich gestalten, sagt er. Einen Stein zum Bearbeiten hätte er noch.