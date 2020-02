Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stolpersteine zur Erinnerung im Kreis Gotha

Zum 13. Mal seit 2006 werden am Dienstag, 18. Februar, Stolpersteine in Wege eingelassen, teilt Albrecht Loth vom Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt Gotha mit. Um 9 Uhr werden in der Langen Gasse 2 in Gotha drei Stolpersteine verlegt, die an die jüdische Familie Stein erinnern sollen. Um 10 Uhr schließt sich dann in Waltershausen in der Bremerstraße 1 die Verlegung zweier weiterer Stolpersteine an, die an das Ehepaar Leopold und Rita Linz erinnern. Gespendet werden die Stolpersteine in diesem Jahr von Privatpersonen, dem Verein für Stadtgeschichte Gotha sowie von Schülern der Herzog-Ernst-Gesamtschule.

1993 von dem Kölner Künstler Gunter Demnig initiiert, erinnern Stolpersteine an die Vernichtung der Juden und anderer Opfer des Nationalsozialismus.