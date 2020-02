Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streitschlichter beraten in Gotha

Die Schiedsstelle in Gotha bietet am Montag, 24. Februar, von 17 bis 18 Uhr ihre nächste Sprechstunde an. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. In der Schiedsstelle Am Tivoli 3 können kleinere Konflikte außergerichtlich geklärt werden. Auch außerhalb der Sprechzeiten können Gesprächstermine vereinbart werden unter Telefon: 03621/735 61 36.

