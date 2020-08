Stufenkonzept für Infektionsschutz in Gothas Kindergärten

Gotha. Für die neun Kindertagesstätten in Gotha ist jetzt ein Stufenkonzept in Kraft getreten, welches den Infektionsschutz beim Auftreten von Covid-19 regelt.

Am Montag ist das Stufenkonzept für Kindergärten in Trägerschaft der Stadtverwaltung Gotha in Kraft getreten. Es soll den Infektionsschutz in den neun Kindertagesstätten regeln. Voraussetzung dafür ist eine Verordnung, die das Land Thüringen aufgrund der Corona-Pandemie für den Kinder-, Jugend-, Schul- und Sportbetrieb herausgegeben hat.