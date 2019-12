Susi und Alfred Rettig begehen ihre eiserne Hochzeit am Mittwoch in der Schumannstraße in Gotha.

Susi und Alfred Rettig sind seit 65 Jahren zusammen

Susi Rettig ist schon immer Gothaerin, ihr Alfred hat einen längeren Weg hinter sich, bevor er zu ihr finden konnte. Bis 1947 lebte er mit seiner Familie noch im ehemaligen Ostpreußen im Kreis Preußisch-Holland. 1947 mussten er und seine Angehörigen das Gebiet verlassen. Alfred Rettig kam erst in Annaberg in Quarantäne, wurde dann nach Goldschau bei Osterfeld umgesiedelt und ging dort noch einmal in die Schule, um die ohne seine Schuld verpassten drei Jahre nachzuholen. Er arbeitete in der Landwirtschaft, lernte dann Schlosser und arbeitete in einem Stahlbaubetrieb in der Nähe von Zeitz, trat dann der Kasernierten Volkspolizei in Weißenfels bei. Ein Versetzung brachte ihn dann nach Gotha und seiner künftigen Gattin Susi näher.

Beim Tanz im Bayerischen Hof haben sie sich kennengelernt. Die Hochzeit war eigentlich für den 18. Dezember, seinen Geburtstag vorgesehen. Doch da waren alle Termine besetzt, erinnert sich das Paar. So wurde sie vorverlegt und der 11. Dezember wurde der Hochzeitstermin. Im „Weißen Hirsch“ in der Steinstraße feierten sie mit dreißig Gästen. Dafür hatten sie vorher Lebensmittelkarten gesammelt, um den Gästen auch Fleisch anbieten zu können. Susi Rettig lernte zunächst Glaser, konnte den Beruf aber auch infolge eines Arbeitsunfalls nicht mehr ausüben. Dann schulte sie um zur Verkäuferin. Nach der Heirat pflegte sie ihre erkrankte Mutter und brachte fünf Kinder zur Welt. Sie kamen 1955, 1958, 1960, 1962 und 1966. Hans Jürgen, Regina, Volkmar, Michael und Andreas haben alle Berufe erlernt und erfreuten das Paar mit sieben Enkeln und vier Urenkeln. Alfred blieb der Kaserne auch noch treu, als 1956 aus der Kasernierten Volkspolizei die Nationale Volksarmee wurde. Er war Oberfeldwebel bei den Aufklärern. Aber damals verpflichtete man sich nicht wie später üblich für drei, zehn oder gar 25 Jahre, sondern immer nur für ein Jahr und verlängerte dann wieder ein Jahr. Als er dann nach Sondershausen versetzt werden sollte, war das Anlass genug, den Dienst nicht mehr zu verlängern. Er war ja längst verheiratet und Vater geworden. Alfred Rettig arbeitete dann in einer Reparaturwerkstatt, die erst zur Mitropa, dann zur Deutschen Reichsbahn direkt gehörte. Dafür hatte er Betriebsverkehrswesen gelernt. Durch die Arbeit und die Kinder war das Paar immer eingespannt, erinnern sich beide. Alfred war zudem seit 1951 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Schön sei ein gemeinsamer Urlaub mit vier ihrer fünf Kinder in Klink bei Neustrelitz gewesen, berichten sie. Der älteste Sohn konnte nicht dabei sein. Er war da gerade zum Wehrdienst eingezogen. Die Zeit nach der Wende haben beide gern gemeinsam für Reisen und Kuraufenthalte genutzt. Sie führten sie unter anderem nach Österreich, Italien, Ungarn, in die Slowakei und mehrfach nach Polen. Alfred lobt Polen als schönes Reiseland und die Qualität der Anwendungen während der Kuren dort. Gefeiert wird diesmal aus gesundheitliche Gründen im kleinen Rahmen. Ein größere Feier gibt es erst im neuen Jahr. Dennoch steht wieder eine Hochzeitstorte bereit, mit Figuren als Krönung. Die Figuren haben die beiden auch von der silbernen, der goldenen und der diamantenen Hochzeit aufgehoben. Zur Gratulation kam auch Gabriele Reichstein (SPD), die Mitglied im Kreistag und Stadtrat ist.