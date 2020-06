Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Talsperren im Kreis Gotha bei Urlaubern beliebt

Talsperren sind bei Urlaubern und Wanderern beliebt. Bieten sie doch gerade bei sommerlichen Temperaturen einen Ort der Erholung. Allerdings sind nicht alle Talsperren im Freistaat begeh- oder sogar nutzbar. Darauf weist die Thüringer Fernwasserversorgung hin.

Allein im Landkreis Gotha finden sich drei Talsperren, die als Stauanlagen mit einem Schutzstatus für die Trinkwasserversorgung versehen sind. Dazu gehören die Ohratalsperre in Luisenthal sowie die Schmalwassertalsperre und die Alte Talsperre in Tambach-Dietharz. An allen drei Talsperren gilt die ausgewiesene Wasserschutzzone I, die auf den Schutz des Trinkwassers aufmerksam macht. Aus diesem Grund gilt hier ein striktes Verbot des Betretens der Ufer- und Wasserbereiche.

Baden und Wassersport sind verboten

Wie die Fernwasserversorgung weiter mitteilt, sind auch das Baden und Wassersport sowie Lagern und Grillen an den Talsperren verboten. Dagegen sind das Wandern auf den offiziellen Wegen und sportliche Aktivitäten, wie Radfahren oder Joggen an allen Talsperren erlaubt.

Damit die Regeln eingehalten werden, kündigt die Fernwasserversorgung verstärkte Kontrollen an, die gemeinsam mit Polizei und Ordnungsbehörden durchgeführt werden. Badestellen gibt es an den Talsperren Zeulenroda, Lütsche und Ratscher.