Tambach-Dietharz: Rittersleut’ auf der Ochsenwiese

Tambach-Dietharz. Der Mittelalterverein „Authentica Castrum Walinvels“ veranstaltet am Wochenende ein Mittelalterfest in Tambach-Dietharz mit Markt und Kämpfen.

Ritter, Recken, Heldenspiele gibt es am kommenden Wochenende, 9. und 10. Juli, auf der Ochsenwiese in Tambach-Dietharz. Der Mittelalterverein „Authentica Castrum Walinvels“ veranstaltet in diesem Jahr wieder sein legendäres Mittelalterfest. Geboten werden ein buntes Programm sowie zahlreiche Händler und mittelalter Lager aus unterschiedlichen Epochen, kündigt Antonia Hühn an. Sie ist zweite Vorsitzende des in Tambach-Dietharz ansässigen Mittelaltervereins an.

In der Arena werden Kämpfe im historisch gerüsteten Vollkontakt geboten, wofür Ritterrsleut’ aus ganz Deutschland anreisen werden. Auch die seit Jahren übliche Brückenschlacht werde wieder ausgetragen. Dazu wollen Recken aus den unterschiedlichen Lagergruppen nach den Regeln des Codex Tambach kämpfen.

Für ein buntes Rahmenprogramm am gesamten Wochenende werden „Tacki & Noisly“ sowie „Schabernackkrakel“ sorgen. Auf der Bogenbahn können Jung und Alt ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Am Samstagabend soll es neben dem Abendprogramm mit der Band Poeta Magica auch die Feuershow von Authentica Castrum Walinvels geben. Marktzeit ist Samstag 11 bis 24, Sonntag 11 bis 18 Uhr.