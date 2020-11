Tambach-Dietharz: Viele Weihnachtsengel helfen Familie nach Wohnungsbrand

Viele Helfer richten am Sonntag in Tambach-Dietharz ein Reihenhaus für die ausgebrannte Familie ein. Unter anderem packen Alexander und Sebastian Zink, Sabine und Alexander Klein, Janine Schweigert, Philip Henneberg, René Wilhelm, Daniela Reckziegel, Klaus Aderhold, Fenja Wassner, Julien Hauck, Lisa Scheffler, Katja Dreißigacker, Bürgermeister Marko Schütz und seine Tochter Anne mit an.

Der Brand eines Mehrfamilienhauses in Tambach-Dietharz hat in der Bevölkerung eine beispielgebende Hilfsaktion ausgelöst. Innerhalb von drei Tagen ist ein Reihenhaus in der Straße des Friedens hergerichtet worden. Am Montag könne die fünfköpfige Familie aus Rumänien einziehen, sagen Katja Dreißigacker und die vielen Helfer. Am Donnerstag hatten bei dem Hausbrand in der Nordstraße vier Kinder ihren Vater und ihre Mutter den Mann verloren. Ihre Wohnung – unbewohnbar. Sie sind bei Verwandten untergebracht.