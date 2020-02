Der LTE-Standort in Mechterstädt dient auch der Versorgung entlang der Autobahn und Bahnlinie.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telekom treibt LTE-Ausbau im Landkreis Gotha voran

Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Gotha soll sich weiter verbessern. Die Telekom hat dafür die drei Standorte Gotha, Mechterstädt und Ohrdruf mit LTE erweitert, teilt Unternehmenssprecher Georg von Wagner mit. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stünde insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Der Standort in Mechterstädt diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn und Bahnlinie.

Die Telekom betreibt im Landkreis Gotha jetzt 53 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Und der Ausbau geht weiter, kündigt Georg von Wagner an. Bis 2022 sollen weitere 13 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an elf Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Dabei handele es sich um Mobilfunkstandard der dritten Generation. Der LTE-Ausbau sei auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden könnten.

Beim Ausbau des Mobilfunknetzes sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort anbieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH (www.dfmg.de) wenden.

Weitere Informationen unter www.telekom.de/netzausbau