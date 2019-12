Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theaterstück zu den verborgenen Wünschen der Dinge in Gotha

Regisseurin und Schauspielerin Sarah Fartuun Heinze ist die Akteurin im Mehrgenerationenstück „Tu’ was du willst – die geheimen Wünsche der Dinge“, das am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Fundament, Ekhofplatz 3, Premiere feiert. Wie der Verein Art der Stadt mitteilt, hätten auch die Dinge verborgene Wünsche. Und damit diese in Erfüllung gehen, braucht es „unsere Stimmen, unsere Fantasie, Geschick und etwas Glück“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sieben Aufführung folgen in den nächsten Tagen. Kartenvorverkauf beim Art der Stadt, bei „mimi K.“ in der Hünersdorfstraße 9, oder beim Temple of Cult, Hauptmarkt 32.