Thüringen-Philharmonie Gotha-Suhl versprüht Weltschmerz

Zu welch ungeheuerlicher Klangsprache Komponisten fähig sind, wurde im jüngsten Anrechtskonzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach deutlich. Zwei Werke von überragender Schönheit kamen zur Aufführung und begeisterten die Zuhörer im Gothaer Kulturhaus.

In seiner gekonnt anschaulichen Konzerteinführung wies Chefdirigent Markus Huber darauf hin, dass zwei Spätwerke von Komponisten auf dem Programm stünden, in denen sich das Motto des Abends „Schmerz“ (Schubert) und „Abschied“ (Mahler) widerspiegeln würden. Die Sinfonie Nr. 7 h-Moll von Franz Schubert, wegen ihres nur aus zwei Sätzen bestehenden Umfangs als „Die Unvollendete“ bezeichnet, gilt in der Musikwelt als eine einzigartige Verbindung von Erinnerung und aggressivem Aufbäumen, von Sehnsucht und Geborgenheit.

Markus Huber gelang – ohne Partitur dirigiert – eine faszinierende Interpretation dieses Schubertschen Meisterwerkes. Er ließ die Musik aufbäumend erklingen, führte das Orchester zu großer Klangentfaltung und kam doch immer wieder auch zu dynamisch fein differenziertem Spiel zurück.

Besonders im zweiten Satz beeindruckte ein markant herausgespielter Wechsel von kräftigen zu gefühlvollen Passagen, mit einem von den Musikern wunderschön zelebrierten Ausklang der Sinfonie. Sekunden der Stille folgte verdienter, langer Applaus.

Schicksalhafte Erscheinungen des Lebens

Als Gustav Mahler 1908 begann, das „Lied von der Erde“ zu komponieren, waren dem drei Schicksalsschläge im persönlichen Bereich vorangegangen. Davon mit beeinflusst entstand Mahlers Idee zur bruchstückhaften Schilderung von schicksalhaften Erscheinungen des Lebens. Als Basis für den Text diente ihm eine Nachempfindung altchinesischer Gedichte, die Hans Bethge unter dem Titel „Die chinesische Flöte“ veröffentlicht hatte, und die Gustav Mahler mit eigenen Texten dann ergänzte und veränderte.

„Das Lied von der Erde. Eine Symphonie für eine Tenor- und eine Alt-(oder Bariton-)Stimme und großes Orchester“, wie der Komponist das Werk selbst bezeichnet hatte, zählt für viele Musikliebhaber mit zum Ergreifendsten und Schönsten, das in der Verbindung von Gesang und Orchester vorliegt.

Zwei hervorragende Gesangssolisten gestalteten die sechs Sätze mit ihren ausdrucksstarken, hingebungsvollen Stimmen. Im ersten Satz „Das Trinklied vom Jammer der Erde“ musste Marcel Reijans (Tenor) wie fast jeder Solist an dieser Stelle noch gegen die übermächtige Instrumentierung Mahlers und die Klangausbrüche des Orchesters ankämpfen.

Die sonore Stimme von Silvia Hauer (Mezzosopran) betörte bereits im zweiten Satz „Der Einsame im Herbst“. Im dritten Satz „Von der Jugend“ war der Tenor eindringlich zu vernehmen. Ideal zur Aussage des vierten Satzes „Von der Schönheit“ passte das warme Timbre der Mezzosopranistin.

Stürmischer Beifall, mit Bravo-Rufen durchsetzt

Kraftvoll brachte Marcel Reijans „Der Trunkene im Frühling“, bevor Silvia Hauer in dem breit angelegten letzten Satz „Der Abschied“, unterstützt von den unterschiedlichsten glänzend interpretierenden Soloinstrumenten, in ein mehrfaches, resignierendes „Ewig, ewig“ mündete.

Auch hier gab es erneut eine sekundenlange Pause des Innehaltens, bevor stürmischer Beifall, mit Bravo-Rufen durchsetzt, für eine überragende Leistung der Gesangssolisten, des Orchesters und des Dirigenten Markus Huber dankte.