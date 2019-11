Gotha „Kirsche & Co.“ spielt in Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Deutschrock im Londoner

Am Freitag gastiert die Deutschrock-Band „Kirsche & Co“ ab 21 Uhr im The Londoner in Gotha. Die Band aus Thüringen hat im vergangenen Jahr ihr 13. Album mit dem Titel „Frei bist du nie“ veröffentlicht. Seit 32 Jahren tourt sie durch den Osten des Landes.

Können und Kreativität, gepaart mit Witz und Ehrlichkeit zum Publikum, das ist das Rezept, mit dem die Band laut der Konzertankündigung ihre Erfolge feiert. „Das Leben ist oft hart genug, lasst uns tanzen“ ist das Credo der Band.

Karten gibt es im Vorverkauf im Temple of Cult, Multi-Media Store Gotha sowie direkt im Londoner für 12 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Der Einlass beginnt 20 Uhr. Das Pub hat ab 18 Uhr geöffnet.