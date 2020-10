Der vor einer Woche vorgestellte Australian-Shepherd-Rüde Misiu hat leider bis jetzt keine Interessenten gefunden. Die Mitarbeiter der „Arche Noah“ hoffen weiter auf Hütehund-Liebhaber, die sich mit den schönen Hunden und ihrem Charakter auskennen.

Das ängstliche Katerchen legt die Öhrchen an. Foto: Jutta Ritter

Heute stellen wir zwei Kätzchen vor, die beide am 20. Oktober zur „Arche Noah“ gebracht wurden. Den Anfang macht ein getigert-weißer Kater. Er wurde in Gothas Friemarer Straße gefunden. Das Katerchen wird auf ungefähr acht Monate geschätzt und ist nicht kastriert. In seiner Quarantänebox ist er sehr ängstlich und scheu, lässt sich aber anfassen. Er hat keine Parasiten und machte auch keinen ungepflegten Eindruck. Sehr lange wird er nicht unterwegs gewesen sein. Der Ängstliche wartet sehnsüchtig auf seine Menschenfreunde, dass sie kommen und ihn befreien.

Nummer zwei ist ein kleines Katzenmädchen. Es wurde in Gothas Gabelsberger Straße gefunden. Das Katzenkind wird auf ungefähr vier Monate geschätzt und ist seinem Alter entsprechend sehr verspielt und neugierig. Es ist ein sehr anhängliches, menschenbezogenes Kätzchen. Vielleicht sorgt sich schon ein Menschenkind sehr um seine Freundin mit den Samtpfötchen. Eventuell erkennen ja auch Bekannte, Verwandte oder Freunde der Besitzer die Kätzchen in Not.

Sollten sich für die jungen Katzen keine Besitzer melden, suchen sie so schnell wie möglich neue Reviere. Für den stürmischen, nassen Herbst und Winter brauchen die beiden eine kuschelige Ecke und Menschen, bei denen sie sich nach aufregenden Katzentagen geborgen fühlen können.

Mehr Infos gibt es im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425.