Bei einem Unfall zwischen Schönau und Georgenthal kam am Montagabend ein 83-Jähriger ums Leben.

Georgenthal. Im Landkreis Gotha kam es am Montagabend zu einem Unfall, bei dem eine Person ums Leben kam.

Ein Todesopfer bei Unfall im Landkreis Gotha

Am Montagabend kam es zwischen Schönau und Georgenthal im Landkreis Gotha zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person starb. Laut Polizei war ein 83-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Wie die Polizei am Montagabend informierte, sei der Mann eines natürlichen Todes gestorben und nicht durch die Folgen des Unfalls.

Bei zwei Folgeunfällen habe es mindestens zwei weitere Schwerverletzte gegeben. Die Straße war am Abend während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Tödlicher Unfall bei Georgenthal Bei einem Unfall im Landkreis Gotha mit mehreren Fahrzeugen kam ein 83-Jähriger ums Leben. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

