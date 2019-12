Totholz von geschützter Bergulme in Gotha wird entfernt

Steffen Floßmann von der gleichnamigen Baumservice-Firma sägte am Dienstag, 3. Dezember, Totholz-Äste von der Bergulme in der Lutherstraße in Gotha ab. Bei dem Baum handelt es sich um ein Naturdenkmal.

Gotha. Das Naturdenkmal in der Lutherstraße Gotha wird verkehrssicher gemacht.

Kein leichtes Arbeiten war es am Dienstag für die drei Männer der Baumservice-Firma von Steffen Floßmann aus Teutleben. Sie hatten den Auftrag, die Bergulme in der Lutherstraße in Gotha zu beschneiden. Sämtliches Totholz sollte entfernt werden, damit abgestorbene Äste beim Herunterfallen nicht möglicherweise Fußgänger oder Autofahrer gefährden.

Die mussten gestern einen großen Bogen um die Baumpfleger machen. Firmenchef Steffen Floßmann stieg selbst in die Hubbühne und hievte sich damit teilweise bis in 25 Meter Höhe, um mit Motorsäge und Astschere die trockenen Äste mit bis zu acht Zentimetern Stärke abzutrennen. Kommen er und seine Mitarbeiter mit der Hubbühne bei Pflegearbeiten nicht weiter, klettern sie auch in die Bäume – alle haben einen Kletterschein.

Weil es sich bei der etwa 150 Jahre alten Bergulme um ein Naturdenkmal handelt, ist der Landkreis Gotha mit seiner unteren Naturschutzbehörde für diesen Baum zuständig und hat deshalb auch den Pflegeauftrag erteilt, nachdem ein Gutachter empfohlen hatte, das Totholz zu entfernen. Im Sommer habe sich gezeigt, dass der Baum auf einer Seite krank ist – dort fehlten die Blätter. Im Frühjahr soll überprüft werden, was der Rückschnitt gebracht hat, hieß es seitens des Landratsamtes.