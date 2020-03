Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trauercafé ist abgesagt

Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst in Gotha ist für die Begleitung eines sterbenden Menschen in der Häuslichkeit zuständig. Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus und zum Schutz der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizinitiative werden die Angebote angepasst. Beratungen der pflegenden An- und Zugehörigen wird es weiter geben, Trauerbegleitung wird in Einzelgesprächen angeboten. Allerdings muss das nächste geplante Trauercafé am 2. April abgesagt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Hospizinitiative ist unter Telefon: 03621/730943 oder per E-Mail: hospiz-gotha@gmx.de erreichbar.