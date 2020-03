Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über Monate Rechnungen ignoriert

Er entschuldigt sich umgehend und verweist auf einen Todesfall in der Familie, der ihn so durcheinanderbrachte, dass er schlichtweg vergessen habe, die Rechnungen zu bezahlen. Außerdem gibt der Angeklagte im Prozess vor dem Amtsgericht in Gotha an, die Schulden bei dem Händler mittlerweile beglichen zu haben. Damit, so scheint es, sei für ihn die Sache doch längst aus der Welt geschafft. Doch davon ist das Gericht unter Vorsitz von Richterin Ulrike Borowiak-Soika überhaupt nicht überzeugt. Laut Anklage hat der Mann viermal Druckerpatronen bestellt, über einen längeren Zeitraum verteilt, und jedes Mal „vergessen“, dafür zu bezahlen.

Das hinderte ihn nicht daran, wenig später eine neue Bestellung bei dem Internethändler auszulösen. Allerdings bekam er postwendend per E-Mail mitgeteilt, dass sein Wunsch erst realisiert wird, wenn er die ausstehenden Rechnungen ausgleicht. Spätestens hier hätten bei dem 48-Jährigen die Alarmglocken schrillen und er reagieren müssen. Wenig glaubhaft scheint dem Gericht deshalb auch sein Verweis auf den Todesfall. Der mag ihn betroffen gemacht haben, allerdings ist es ungewöhnlich, deshalb über Monate hinaus die Rechnungen konsequent zu ignorieren. Für den Staatsanwalt ist deshalb klar: Der Angeklagte hat sich in vier Fällen des Betrugs schuldig gemacht. Die vom Händler nicht bearbeiteten Bestellungen werden ihm zudem als versuchter Betrug angelastet. Weitere Taten im Bundeszentralregister vermerkt Der Angeklagte beteuert immer wieder, ohne jegliche Absicht gehandelt zu haben. Doch seine Strategie ist zu durchsichtig. Zumal der Staatsanwalt darauf verweist, dass der Mann nicht zum ersten Mal vor Gericht steht. Einmal wurde er wegen 52 Betrugshandlungen einschlägig verurteilt. Ja, entgegnet der Angeklagte, das stimme, doch die Strafe dafür habe er ja längst abgegolten. Das ist richtig, allerdings steht die Verurteilung immer noch im Bundeszentralregister – neben 18 weiteren Taten für die er bestraft wurde. Und was sich da angesammelt hat, repräsentiert eine bunte Palette des Strafrechts, wobei sich die Richterin darauf beschränkt, nur die letzten zehn Einträge zu verlesen. Neben Betrug ist der Mann unter anderem wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch mit Sachbeschädigung, Besitz kinderpornografischer Schriften, Trunkenheit im Straßenverkehr und Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt worden. Und in der Tat: Wie ein roter Faden zieht sich Betrug durch sein Leben, konstatiert der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Und wenn auch diesmal die Summe, die sich der Angeklagte ergaunern wollte, im unteren Bereich liegt, will er keine Milde walten lassen. Insgesamt möchte er den 48-Jährigen zu einer Geldstrafe von 120 Tagen zu je 25 Euro verurteilt sehen. Für die 3000 Euro hätte sich der Angeklagte einen stolzen Vorrat an Druckerpatronen anlegen können. Dass der Mann im Sinne der Anklage schuldig ist, befindet auch Richterin Borowiak-Soika. Für sie sind die 120 Tagessätze zu je 25 Euro tat- und schuldangemessen. Der Angeklagte sieht das anders und will umgehend wissen, wo er Beschwerde gegen das Urteil einlegen kann. Ach ja, laut Prozessordnung hat er auch die Kosten für das Verfahren zu zahlen.