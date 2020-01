Herrenhof. Die nächste gemeinsame Probe des Ukulele-Stammtisches findet am 4. Februar in Herrenhof statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ukulele-Spieler treffen sich in Herrenhof

Am Dienstag, 4. Februar, findet um 19 Uhr in der Gaststätte Zur Aue in Herrenhof der inzwischen dritte Ukulele-Stammtisch statt. Jeder, der wenigstens über Grundkenntnisse am Instrument verfügt, ist zum gemeinsamen Musizieren herzlich willkommen. Das kündigt Martin Müller-Schmied, einer der Mitbegründer des Stammtisches, an. Die Ukulele ist ein gitarrenähnliches Zupfinstrument, das normalerweise mit vier, aber auch mit sechs oder acht Saiten bespannt und gespielt wird.