Unbekannte plündern Lkw in Schwabhausen - Schaden von 20.000 Euro

Schwabhausen. Diebe haben in der Nacht die Ladung eines Sattelzuges geplündert. Sie nutzten die Nachtruhe des Fahrers.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers auf dem Gelände des Autohofs Schwabhausen (Landkreis Gotha) an der B 247 genutzt, um sich an dessen Ladung zu bereichern.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, öffneten die Diebe dabei den Auflieger des Sattelzugs und entwendeten mehrere Paletten mit Haushaltsgeräten im Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, bitte bei der Landespolizeiinspektion Gotha - Inspektionsdienst unter Tel. 03621781124 (Bezugsnummer 0078650/2023).

