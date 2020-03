Die Polizei in Gotha ermittelt derzeit in einem Fall von Kohle-Diebstahls.

Waltershausen. Insgesamt 55 Pakete Kohle haben in der vergangenen Nacht Unbekannte von dem Gelände eines Baumarktes in Waltershausen gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen 55 Pakete Kohlen von Baumarkt-Gelände

Wie die Polizei informiert gelangten die noch unbekannten Täter in der vergangenen Nacht auf das Gelände eines Baumarktes in Waltersthausen, in dem sie einen Teil der Umzäunung aus ihrer Verankerung rissen. Dadurch gelangten sie auf das Außengelände des Marktes in der Ohrdrufer Straße.

Hier stahlen sie insgesamt 55 Pakete Kohlen. Diese haben einen Gesamtwert von rund 170 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0071299/2020 entgegen.