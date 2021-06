Unfall mit drei Verletzten nahe Waltershausen

Außerdem half Kommissar Zufall dabei, einen Dieseldieb zu stellen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Drei Verletzte bei Unfall nahe Waltershausen

Drei Personen wurden am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 13 bei Waltershausen leicht verletzt. Von Waltershausen in Richtung Hörselgau fahrend hatte laut Polizei eine 54-jährige BMW-Fahrerin um 9.55 Uhr einen Citroen überholen wollen, als dieser unvermittelt nach links abbog.

Bei der Kollision wurden der 58-jährige Citroenfahrer, dessen 54-jährige Beifahrerin sowie die 54-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt. Sowohl der BMW als auch der Citroen mussten abgeschleppt werden. Der Citroen hatte zudem keinen gültigen Versicherungsschutz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Ein 36 Jahre alter Volkswagenfahrer missachtete am Samstagmorgen um 7.30 Uhr aus Remstädt kommend an der Auffahrt zur B 247 die Vorfahrt des 62-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Führer blieben unverletzt. Der VW des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Dieseldieb bei Verkehrskontrolle ertappt

Polizisten stoppten am Sonntagmorgen Am Wiegwasser in Gotha den VW eines 44-Jährigen. Im Kofferraum des Fahrzeuges wurden während der Verkehrskontrolle fünf 25-Liter-Kanister mit Dieselkraftstoff gefunden. Den Kraftstoff hatte der Volkswagenfahrer zuvor in seiner Firma ohne Genehmigung abgefüllt. Gegen den 44-Jährige wurde Anzeige wegen Dieseldiebstahl erstattet.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Schwerer Verkehrsunfall in Erfurt