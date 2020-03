Unter dem Regenten Ernst von Hohenlohe-Langenburg

Beim Wechsel ins 20. Jahrhundert bestand das Herzogtum Gotha aus der Haupt- und Residenzstadt Gotha, der Städte Ohrdruf, Waltershausen, Friedrichroda, Mehlis, Ruhla und Zella Stankt Blasi. Tambach-Dietharz besaß noch kein Stadtrecht, bekam es erst 1919. Anno 1901 stand das Herzogtum unter der Führung von Ernst von Hohenlohe-Langenburg. Der Fürst war bis zur Volljährigkeit des Herzogs Carl Eduard von 1900 bis 1905 Regent im Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha.

Über Ohrdruf hieß es damals, dass das Gymnasium Gleichense von 124 Schülern besucht wurde. Die Schülerzahl hatte kontinuierlich zugenommen, vor allem, weil eine ganze Reihe „auswärtiger Schüler“ hinzugekommen waren. An den Abiturprüfungen im Jahre 1901 beteiligten sich vierzehn Schüler, alle hatten bestanden. In Ohrdruf war man in jenem Jahr mit dem Bau der Kanalisation fertig geworden. Rund 260 000 Reichsmark betrugen die Kosten. So konnte man nun mit der Pflasterung der Straßen und Gehwege beginnen. Schon seit längerer Zeit bewegte den Ohrdrufer Stadtrat und auch die Bevölkerung die Frage, ob und wann der Truppenübungsplatz für das 11. Armeekorps entstehen sollte. Die Entscheidung stehe noch aus hieß es, die Aussichten seien günstig.

Winters nur wenige Kurgäste in Friedrichroda

Statistisches aus Waltershausen: 1901 kamen 220 Kinder zur Welt, davon wurden 208 getauft; 49 Eheschließungen und 47 kirchliche Trauungen fanden statt. Die erste Bürgerschule wurde von 346 Knaben und 328 Mädchen besucht; in die zweite Bürgerschule gingen 223 Knaben und 226 Mädchen. Am 1. Oktober 1901 gab Bürgermeister Neidholdt sein Amt auf, um Bürgermeister in Zerbst zu werden. An seine Stelle trat für ein halbes Jahr Militär-Intendantur-Rat Kern. Dem folgte Landratsamtsassessor Friedrich von Strenge aus Gotha. Er wurde auf Lebenszeit zum Bürgermeister gewählt.

Aus Friedrichroda hieß es, dass die neu erbaute katholische Kirche am 21. August 1901 durch den Paderborner Bischof Schneider eingeweiht wurde. Die Kirche bekam den Namen Carl-Borromäus-Kirche. Anfangs konnten die Gottesdienste wegen der noch fehlenden Heizung bis auf Ausnahmen nur im Sommer stattfinden. Am 1. Oktober wurde die höhere Mädchenschule privatisiert. Sie ging in den Besitz der Berlinerin, Fräulein Margarethe Possart über. Die Zahl der Sommerkurgäste belief sich in jenem Jahre auf 12.031, während die der Winterkurgäste nur auf 146 kam.

Die Villa des Domänenrates Eduard Meyer in Friedrichswerth. Das Dorf galt damals als der „hellste Ort“ im Land. Foto: Heiko Stasjulevics

Auch die Landgemeinden gaben ihre Jahres-Ereignisse an die Behörden weiter. Hier eine Auswahl: In Altenbergen erhielt die Immanuelskirche aus freiwilligen Gaben eine neue Altar- und Kanzel-Verkleidung, sowie einen neuen Sandstein-Taufstein, geschaffen vom Bildhauer Gräfe aus Ohrdruf. In Aspach brach im November eine Masernepidemie aus. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene waren davon betroffen. Bis zum 8. Dezember gab es 105 Erkrankungen, mehr als ein Drittel der Bewohner. Gestorben waren zwei Kinder einer Familie. Am 12. November besuchte seine Durchlaucht der Regierungsverweser das Dorf Brüheim, besichtigte Kirche, Schule, Edelhof und das Schreiner‘sche Bauerngehöft.

In Emleben wurden im Verlaufe des Jahres 23 Kinder geboren, 17 Kinder konfirmiert, 6 Paare getraut. Dreizehn Personen starben. Zu Beginn des Winterhalbjahres führte man den dreiklassigen Unterricht ein, erteilt in zwei Schulzimmern von zwei Lehrern. Der Finsterberger Bäckermeister Albin Gessert war als Soldat des kaiserlichen Heeres Teilnehmer der Chinaexpedition. Er wurde vom Kriegerverein bei der Heimkehr feierlich begrüßt.

In Friedrichswerth hatte der Domänenrat Eduard Meyer fünf elektrische Bogenlampen an der Hauptstraße auf seine Kosten installieren lassen. Das Dorf galt damit als „hellster Ort“ im Lande. Auch ihren Strom konnte die Domäne selbst erzeugen. Dafür hatte Meyer eine Dynamo-Maschine angeschafft, die von einem Deutz-Spiritus-Motor angetrieben wurde. Unteroffizier Erich Amthos und Gemeiner Karl Woderzik hatten als Friedrichswerther auch an der Chinaexpedition teilgenommen.

Die Herzogliche Domänenverwaltung ließ an der Georgenthaler Kirche zwei Windfangtüren anbringen. Italienische Arbeiter begannen zwischen der Schenke und dem Chausseehaus Rohre für den zweiten Strang der Wasserleitung nach Gotha zu verlegen.