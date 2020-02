Unternehmen im Kreis Gotha suchen weiter nach Fachkräften

Positiv auf den Arbeitsmarkt wirken sich derzeit die milden Temperaturen aus. So blieb im Februar eine saisonal bedingte Steigerung der Arbeitslosenzahlen aus. Die Arbeitslosenquote lag mit 6,2 Prozent auf dem Vormonats- und Vorjahresniveau. Unternehmen meldeten zugleich mehr offene Stellen für den Landkreis Gotha.

Nach wie vor herrschen große Unsicherheiten in der Wirtschaft wegen des Handelskonfliktes, der Euro-Krise und des Brexits. Verschärft werden könnte diese Situation durch Produktionseinschränkungen und Lieferschwierigkeiten die durch den Ausbruch des Corona-Virus bedingt sind. Ob und wie stark dieser sich auf die Wirtschaft auswirkt, kann aktuell nicht seriös eingeschätzt werden,erklärt Ivo Dauksch, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Gotha.

Im Landkreis Gotha liegt die Arbeitslosenquote bei 5,4 Prozent. Im Februar waren 3955 Personen arbeitslos gemeldet, ebenso viele wie 2019. So meldeten sich im letzten Monat 1100 Menschen arbeitslos, davon waren 395 zuvor am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Dagegen beendeten 1103 Personen ihre Arbeitslosigkeit und 322 nahmen eine neue Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt auf.

Die Unternehmen in der Gothaer Region meldeten der Arbeitsagentur 254 neue Stellen zur Besetzung, 72 weniger als im Vorjahr. Nach wie vor konzentriert sich die Suche fast ausschließlich auf Fachkräfte. In vielen Bereichen fällt es zunehmend schwerer, geeignete Fachkräfte zu finden, betont Dauksch. Aktuell liegen im Landkreis Gotha 1080 Stellen zur Besetzung vor, 171 weniger als im Vorjahr. Nur 110 Jobs werden befristet und 198 in Teilzeit angeboten. Die Besetzung einer offenen Stelle dauert im Durchschnitt 182 Tage, zehn Tage mehr als vor einem Jahr.

Trotzdem zeigte sich viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Für fast jeden zweiten Arbeitslosen änderte sich der Status. So waren im Agenturbezirk 7894 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 32 weniger als im Januar. Der Anteil der arbeitslos gemeldeten Ausländer betrug im Agenturbezirk Gotha elf Prozent. 2022 Personen beendeten im Agenturbezirk ihre Arbeitslosigkeit, im Januar waren es 449 Personen mehr.