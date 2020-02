Schwarzhausen. Ein 35-Jähriger wurde am Montagabend in Schwarzhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese brachte ihm insgesamt vier Anzeigen ein.

Verkehrskontrolle in Schwarzhausen bringt 35-Jährigen vier Anzeigen ein

Ein 35-Jähriger wurde am Montagabend in der Emsetalstraße in Schwarzhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und an den Kennzeichen waren gefälschte Zulassungsplaketten angebracht.

Wie die Polizei berichtete, ist der Fahrer zudem Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichentafeln sichergestellt.

Gegen den 35-Jährigen richten sich die Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz wegen Fahren unter berauschenden Mitteln.

