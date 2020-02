Vielfalt aus dem Kreis Gotha

Wenn am Samstag, 29. Februar, in Erfurt die 30. Thüringen-Ausstellung beginnt, sind 19 Firmen und Projektgruppen aus dem Landkreis Gotha dabei. Besonders im Innenausbau sind Unternehmen aus der Region auf der Messe vertreten.

Im Themenbereich „Bauen, Modernisieren und Energiesparen“ wird Maxx-Solar vertreten sein. Das Unternehmen aus Waltershausen hat sich auf Photovoltaikanlagen spezialisiert und stellt in Erfurt sein Balkonmodul vor, dass es auch Wohnungsmietern ermöglicht, Sonnenergie zu nutzen. Zudem gebe es Innovationen in der Speicherung von Sonnenenergie und Neuerungen in der Förderung von Photovoltaikanlagen, wie Christiane Aschoff, die Assistentin der Geschäftsleitung, informiert.

Aus dem Landkreis sind zudem Backhaus Bauelemente aus Gotha, Finger Betonfertigteile aus Sonneborn, Seeberger Holztechnik Zack, die Dachdeckerei Schröder aus Wechmar, Beton- und Naturstein Stonewash aus Dachwig und Mydoor vertreten, die seit 2018 eine Niederlassung in Günthersleben-Wechmar haben.

Kaffee aus Gotha, Schmuck aus dem Thüringer Wald

Kamine und Öfen wie die der Gothaer Firma Pruchnewski sind in dem Themenbereich „Wohnen und Haushalt“ zu finden, ebenso wie Fröbels Renovierungswelt und Spannda Decken aus Gotha. Zwischen regionalen und internationalen Spezialität ist der Kaffee der Gothaer Rösterei Ottimo vertreten, die zum Probieren einlädt und Bohnen verkauft. Einen Vorgeschmack auf die anstehende Grillsaison gibt Thüros aus Georgenthal.

Die Thüringen-Ausstellung integriert die Messen „Hochzeit und Feste“ und die Immobilienbörse „Thümobilien“ am 29. Februar und 1. März, sowie die „13. Thüringer Gesundheitsmesse“ am 7. und 8. März. Festlichen Schmuck und modische Accessoires vertreibt Karin Stiefel aus Bad Tabarz.

Auch das Regionalmanagement des Landkreises Gotha und des Ilm-Kreises unterhält einen Stand auf der Thüringen-Ausstellung. Die Projektgruppe, die 2018 ins Leben gerufen wurde, wirbt für Wirtschaftsstandorte in beiden Kreisen, startet Initiativen und setzt sich zum Ziel, Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu vernetzen. So sollen sich auch Pendler und potenzielle Rückkehrer angesprochen fühlen.

Thementage für Familien an den Wochenenden

Thementage locken an den Wochenenden Familien zur Messe. Senioren erhalten am Montag ermäßigten Eintritt. Das Konditorenhandwerk steht am Dienstag im Mittelpunkt, wenn eine Jury im „Salon der Torten“ die besten Kreationen kürt. Für Hobbybäcker findet an diesem Tag der Blechkuchenwettbewerb statt.

Zum Tag der Wurstspezialitäten am Mittwoch richten Fleischerlehrlinge Platten mit Delikatessen an. Zum Partnertag am Donnerstag zahlen zwei Besucher nur zehn Euro Eintritt. Am langen Freitag öffnet die Messe bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet an diesem Tag ab 17 Uhr 3,50 Euro und Parken ist kostenfrei.

Die Thüringen Ausstellung vom Samstag, 29. Februar, bis Sonntag, 8. März in der Messe Erfurt ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag bis 20 Uhr.