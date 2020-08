Kreis Gotha. Die Zahl der durch Test festgestellten Erkrankungen nimmt in der Region wieder zu.

Vier Corona-Fälle mehr in Gotha

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und schon vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Anstieg der am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Gotha. So stieg die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 338 – am Mittwoch waren es noch 334. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Erkrankt an Covid-19 sind aktuell neun Personen, vier mehr als am Vortag. Keiner von ihnen werde stationär behandelt. Der Stand an genesenen Personen liege weiter bei 299. Verstorben sind 30 Personen.