Vollsperrung der Friedrichstraße in Gotha bleibt bestehen

In und um Gotha haben die Wiederaufforstungsarbeiten begonnen. So sind auf gut einem Hektar in Siebleben am Sportplatz 5500 Spitzahorne und Vogelkirsche sowie 8400 Traubeneichen, 650 Winterlinden gepflanzt worden, außerdem 400 Hainbuchen auf 1,25 Hektar am Boxberg. Das berichtet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Am Radweg entlang der Thüringer Städtekette sei der Auftrag zur Bepflanzung vergeben worden.

Der Bau des neuen Kindergartens in Gotha-West komme gut voran, ebenso die Arbeiten am großen Schulcampus der Ekhof-Schule. Die Stadt verbessere ihre Klimabilanz durch den Neubau von Wärmeerzeugungsanlagen in der Hansen-Schule, im Jugendclub Big Palais und der Reyher-Schule. Die Investitionen in der Hauptstraße Sundhausen, in einen Teilabschnitt der Gehwege in der Inselsbergstraße trügen nun Früchte. Investruinen an der Straße seien beseitigt worden, um Bauplätze zu schaffen.

Auch die Bürger leisteten Anteil am Klimaschutz in Gotha, über die Beiträge, die sie erbringen. Im vergangenen Jahr habe das Stromnetz von Gotha 11,8 Millionen Euro aus der EEG-Umlage und 510.000 Euro aus der KWK-Umlage eingezogen und an den Bund bezahlt, um erneuerbare Energien zu fördern. Wer Kunde der Stadtwerke Gotha sei, habe zu den 5,21 Millionen Euro beigetragen, so Kreuch.

Die Stadt hat für Stromlieferungen 260.000 Euro gezahlt, um den Klimaschutz zu unterstützen. Durch umweltfreundliche Maßnahmen der Stadtwerke seien im vergangenen Jahr 34.734 Tonnen Kohlendioxid eingespart worden.

Zu den Verzögerungen der Bauarbeiten in der Friedrichstraße, sagt Kreuch, dass der Gleisbau inklusive Fahrleitung abgeschlossen sei. Die Straßenbahn soll dort diese Woche wieder fahren. Im westlichen Gehweg seien alle Leitungen in der Erde und der Ausbau des östlichen Gehwegs folge nächstes Jahr. Es bleibe bei einer Vollsperrung. Die Stadt suche nach Lösungen für die Anwohner, damit sie größere Einkäufe sicher ins Haus bringen können.