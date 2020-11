Vom Backhaus zur Bach-Gedenkstätte

Die Drei-Gleichen-Gemeinde Wechmar wird seit vielen Jahren als Wiege der Musikerfamilie Bach bezeichnet. Das hat auch seinen Grund, denn Wechmar gilt als Wirkungsstätte von Veit Bach, dem Ur-Ur-Großvater von Johann Sebastian Bach. Das Bach-Stammhaus bietet als Museum interessante Einblicke in das Leben und die Arbeit der Thüringer Spielleute und Instrumentenbauer.

Seit 1994 pilgern zahlreiche Touristen, Wissenschaftler und Forscher aus dem In- und Ausland zur Bach-Gedenkstätte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr die Besucherzahlen enorm eingebrochen. Um rund zwei Drittel seien die Besucherzahlen zurückgegangen, bestätigte Elisabeth Hochberg vom Förderverein Bach-Stammhaus Wechmar, dem Träger. Der Einbruch betreffe vor allem die Reisegruppen. „Wir haben im vergangenen Jahr viele Reisegruppen durch unser Museum geführt, doch aufgrund der Reisebeschränkungen und den jetzigen Regelungen geht das nicht“, sagt Hochberg. Auch der Besuch von Schulklassen ist zu Zeiten von Corona weniger geworden.

Die drei fröhlichen Musikanten stellen die Söhne von Hans dem Spielmann (gest. 1626) dar. Heinrich (ein Enkel Veit Bachs), Christoph und Johann (von links). Foto: Conny Möller

Der Förderverein, der im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen gemeinsam mit dem Bach-Stammhaus feierte, musste umdenken und ein Hygienekonzept erstellen. Maskenpflicht, Desinfektion und das Eintragen in Listen zur Corona-Kontaktverfolgung gehören jetzt dazu. Die Öffnungszeiten wurden verändert und auf zwei Tage beschränkt. Deshalb trifft die Vereinsmitglieder die erneute Schließung doppelt so hart. Elisabeth Hochberg hofft, dass das Museum im Dezember den Besuchern wieder zur Verfügung stehen kann – schließlich plante der Verein einen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Adventsmarkt am 29. November musste bereits wegen der neuen Thüringer Verordnung abgesagt werden.

Die Zeit des Stillstandes nutzen die Mitglieder für einige Veränderungen in den Ausstellungen. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt Annett Bückinx. Die Museumsmitarbeiterin kennt jedes Stück und hat immer eine Geschichte darüber parat. So erfahren Besucher von ihr, dass das Bach-Stammhaus einst als Oberbackhaus den Wechmarern diente. So wurde dort von 1571 bis 1964 Brot gebacken. Der alte Backofen kann noch beim Eintritt ins Museum bestaunt werden.

Über der Backstube wohnten Veit Bach und Sohn Hans, ein Spielmann. Beide gelten als die Stammväter der Musikerfamilie. Bis zu seinem Tode im Jahre 1619 arbeitete Veit Bach als Müller und Bäcker. Sohn Hans, der ebenfalls ein Bäcker war, musizierte gern in seiner Freizeit mit anderen Spielleuten.

Vor dem alten Backofen des einstigen Backhauses finden Besucher verschiedene Artikel zum Kauf. Foto: Conny Möller

So kann man im Erdgeschoss der heutigen Bach-Gedenkstätte die Zeit um 1600 miterleben. Sehenswert ist an einer Wand ein historischer Stammbaum der Familie Bach. Im Obergeschoss widmet sich eine Ausstellung dem Lehrer und Kantor Ernst Christian Bach, der 1822 als letzter Vertreter des Bachgeschlechts in Wechmar verstorben ist. Anschaulich sind hier alte Schulbänke zu sehen mit Schulbüchern, Schreibtafeln und Kreide.

Ein paar Schritte weiter erhalten die Gäste Einblicke in den Instrumentenbau. Da kann man nicht nur sehen, welche Werkzeuge und Materialien die Orgelbauer für den Instrumentenbau benutzten, sondern welche Arbeit dahinter steckt, bis das Kircheninstrument vollendet ist. Was die wenigsten Museumsgäste wissen: Wechmar galt von 1750 bis 1846 als Zentrum des Thüringer Geigenbaus. Aus diesem Grund durfte auch eine Geigenbauwerkstatt nicht fehlen.

Georg Valentin Artmann (1750-1799) hatte um 1780 mit der Geigenfertigung begonnen. Das Handwerk übernahm später sein Sohn Georg Nicolaus. Artmann-Geigen werden heute noch in Orchestern gespielt, und auch im Museum sind Artmann-Geigen zu bestaunen.

Im Innenhof des Hauses ist der größte Stammbaum der Bachschen Familie zu sehen. Auf einer Fläche von 60 Quadratmetern sind 1520 Namen von 550 verschiedenen Familien aufgelistet. Mehr als 15 Jahre hatte der Genealoge Kurt Hermann Frickel (1939-2011) über die Familie Bach geforscht. Das Ergebnis ist dieser Stammbaum.