Von Fischen, die im Gothaer Land zwischen Bäumen schwimmen

Der erste Band einer sehr anspruchsvollen populärwissenschaftlichen Publikation über „Quellen und Brunnen im Gothaer Land“ von Wolfgang Möller, Andreas Raab und Klaus-Dieter Walter ist im Handel erschienen. Inhaltlich umfasst er die Gemeinden um Bad Tabarz, Friedrichroda, Hörsel und Waltershausen und ist im Untertitel als „Der Westen“ ausgewiesen. Weitere Bände mit „Der Osten“ „Der Süden“ und „Der Norden“ werden bis Ende nächsten Jahres folgen.

Der Freundeskreis Leinakanal, der sich seit seiner Gründung für die Publikation und Erhaltung der heimischen Gewässer einsetzt, ist der Herausgeber dieses Werkes. Es ist gleichsam ein würdiger Beitrag zum 650. Baujubiläum des Leinakanals, das 2019 feierlich begangen wurde. Die Autoren haben mit großer Mühe und Aufwand für jede Gemeinde umfangreiche Recherchen betrieben sowie mit Unterstützung von einheimischen Bürgern nach existierenden und verschwundenen Gewässern gesucht.

In den einleitenden Kapiteln werden die Wasserversorgung in Vergangenheit und Gegenwart vorgestellt – von den Quellen, aus denen unsere Vorfahren über hölzerne Brunnenröhren das lebenswichtige Nass bezogen, bis zu den Hochdruckwasserleitungen mit Hausanschlüssen und zur zentralen Fernwasserversorgung aus den Trinkwassertalsperren.

Erklärung der verschiedenen Brunnenarten

Dem Leser werden die verschiedensten Schachtbrunnen erklärt, die als Zieh-, Schöpf- oder Pumpbrunnen noch in zahlreichen Dörfern zu bewundern sind. Viele Gemeinden sind sich dieser alten Wasserversorgung bewusst und schmücken im Frühjahr ihre Wasserspender, die auch als Brunnenfeste ihren Höhepunkt finden.

Mitglieder des Freundeskreises des Leinakanal haben gemeinsam den ersten Band von „Quellen und Brunnen im Gothaer Land“ herausgebracht. Foto: Wolfgang Möller

Wie sich durch Wasser die Landschaft geprägt hat, veranschaulicht Co-Autor Thomas Martens in seinem Beitrag über die Geologie und Hydrologie des Gothaer Landes, während Cornelia Schuster die Pflanzenwelt an den Quellen, Tümpeln, Feuchtwiesen, Mooren und Bächen vorstellt. Die vielfältige Tierwelt in den stehenden und fließenden Gewässern im westlichen Kreisgebiet veranschaulicht mit vielen Farbfotos – wie auch in den anderen Beiträgen – Ronald Bellstedt.

Den Hauptteil des 248 Seiten umfassenden Werkes trägt Klaus-Dieter Walter bei. Jede Gemeinde, alphabetisch von Aspach bis Winterstein, wird in ihrer Entwicklung vorgestellt. Danach folgen die Erläuterungen zu Quellen, Fließgewässern, Teichen, Brunnen und Hochbehältern. Zahlreiche Karten, Skizzen, historische Darstellungen und Fotos sowie gegenwärtige Farbaufnahmen ergänzen die Texte. Aber auch die Besonderheiten der Orte, die vom Wasser geprägt wurden, werden herausgestellt. So erhielt Tabarz 2001 den Titel „Staatlich anerkannter Kneipp-Kurort“ und 2016 das Heilbadprädikat. Ein Jahr später nannte er sich Bad Tabarz.

Künstlicher Graben bringt Wasser für Mühlen und Badestuben

Auch Friedrichroda hat sich nicht nur als Berg- sondern Wasserstadt mit der Schlossquelle und Ludowingerquelle sowie ihren lebensnotwendigen Mineralien einen Namen gemacht. Mehrere Wassertretbecken für Kneippkuren erfreuen Einheimische und Fremde. Zu Ostern oder zu Pfingsten werden in vielen Orten die Brunnen geschmückt oder ihre Wertschätzung mit Volksfesten zum Ausdruck gebracht. So wird im Kapitel Schmerbach dieses Fest mit Pfingstbraut und Laubkönig besonders erwähnt.

Sehr umfangreich ist die wasserhistorische Geschichte von Waltershausen, wo im Stadtwappen ein Fisch zwischen den Bäumen schwimmt. Der Sage nach schüttete eine Quelle so viel Wasser aus, dass die Stadt angeblich überflutet wurde. Für die Trink- und Brauchwasserversorgung reichte jedoch das natürliche Gewässer nicht aus, so dass im 14. Jahrhundert ein künstlicher Graben das Wasser für Mühlen und Badestuben lieferte. Auf den hochgelegenen, wasserarmen Burgberg wurde 1640 eine vier Kilometer lange Holzröhrenleitung verlegt, so dass Schloss Tenneberg mit Trinkwasser versorgt werden konnte. Ihr Verlauf ist noch heute durch den Brunnenröhrenweg erlebbar.

Dies sind nur einige Beispiele, wie in diesem Buch die Herkunft und Bedeutung des Lebenselixiers Nummer eins und die wasserbaulichen Leistungen vieler Generationen gewürdigt werden.

Wolfgang Möller, Andreas Raab, Klaus-Dieter Walter (Herausgeber): Quellen und Brunnen im Gothaer Land. Band 1 – Der Westen, ist für 18,90 Euro mit der ISBN 978-3-947492-13-8 erhältlich.