Von Haack-Stube bis Schloss Friedrichswerth

Eine Geburtstagsgesellschaft kommt diesen Samstag, 25. Januar, in Friedrichswerth zusammen. In geselliger Runde wollen sich Frauen und Männer an die Gründung des Heimatvereins vor 25 Jahren erinnern und was sie seither bewegt haben.

„Ohne den Heimatverein gebe es in Friedrichswerth einiges nicht“, sagt Jörg Möller, der seit 25 Jahren den Verein führt. Das fange beim Heimatmuseum und der Herrmann-Haack-Stube an und höre längst nicht beim Engagement zum Erhalt von Schloss Friedrichswerth auf. Die Heimatfreunde machen seit Jahren auf den Leerstand und drohenden Verfall des ortsprägenden Barockschlosses aufmerksam. „Am liebsten wäre uns eine Überführung in eine Schlösserstiftung“, mahnt Möller unermüdlich an.

Am 25. Januar 1995 gründeten auf Anregung von Heinz Schmidt zwölf Friedrichswerther den Heimatverein im Waisenhaus. Heute zählt der Verein 22 Mitglieder. Es waren auch schon mal 45, erinnert sich Möller gut. Zur Vereinsgründung stand die Vorbereitung der 1200-Jahr-Feier des Ortes an, der bis zum Schlossbau Ende des 17. Jahrhunderts Erfa hieß, im Fokus.

„Wir wollten etwas Nachhaltiges für Brauchtumspflege schaffen, nicht nur für das Ortsjubiläum 1996“, sagt Möller zu den Beweggründen. Schnell sei auch die Idee gereift, im ehemaligen Waisenhaus ein Heimatmuseum einzurichten. Das geschah zuerst in der ehemaligen Bäckerei und im Wirtschaftsgebäude. Es habe sich längst auf die Präsentationsräume in der erste Etage des Waisenhauses ausgedehnt. Derzeit lässt der Verein ein Stiftsgemälde der Waisenhausgründer Otto Christoph Schulze und seiner Frau restaurieren. „Ohne Kurt Schmidt wäre die Sammlung so nicht entstanden“, verweist Möller auf die Verdienste und Sammlungen seines Patenonkels. Von dem ehemaligen Ortschronist sei ihm das Interesse für die Heimatgeschichte in die Wiege gelegt worden, an der Geschichte der Herren von Erfa oder an Domänenpächter Eduard Meyer, Züchter des deutschen Edelschweins.

Eine Trachtengruppe kam 1997 hinzu. Dessen Mitglieder treten in der Friedrichswerther Festtagstracht von 1850 auf. Neuen Anlass dazu gibt zum Museumsfest am 6. Juni, dann zum Jubiläum des Heimatvereins Friedrichswerth.