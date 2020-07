Vorfreude auf ein Schuljahr in Irland

Die 15-jährige Xenia Steinbrenner steht vor einem großen Abenteuer. Im Sommer geht die Schülerin des Arnoldi-Gymnasiums für ein Schuljahr nach Irland. Zehn Monate wird sie eine irische Schule besuchen und bei einer Gastfamilie leben. Ermöglicht wird Xenia der Aufenthalt durch ein Teilstipendium des gemeinnützigen Vereins Partnership International, teilt deren Sprecherin Pia Söldner mit.

Xenia hat vor wenigen Tagen ihr Vorbereitungsseminar absolviert. Foto: Pia Söldner/ Partnership International

Gegen 100 andere Schüler setzte sich Xenia im Bewerbungsverfahren durch. Nun ist die junge Schülerin gespannt, was sie in Irland erwartet: „Ich möchte unvergessliche Erinnerungen sammeln, über meinen eigenen Schatten springen, den irischen Alltag kennenlernen, Kontakte knüpfen, neue Hobbys ausprobieren, meine Englischkenntnisse verbessern und in einer Schuluniform zur Schule gehen.“

Sie hat Vorbereitungsseminar absolviert, auf dem sie Informationen zum Schulsystem erhalten hat, mit Herausforderungen während des Schüleraustauschs umzugehen.

Ein Grund, warum sie sich für einen Schüleraustausch in Irland entschieden hat, ist für Xenia die Möglichkeit eine neue Kultur kennenzulernen: „Gibt es mehr Schafe als Menschen? Gibt es wirklich zu jeder Mahlzeit Kartoffeln?“

Der Verein Partnership International unterstützt jedes Jahr Jugendliche wie Xenia mit Teilstipendien für mehrmonatige Austauschprogramme.