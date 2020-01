Die Goldberghalle in Ohrdruf ist auch diesmal wieder der bewährte Veranstaltungsort.

Gotha. Landkreis-Verwaltung und Kreissportbund bereiten zum 28. Male Gala in der Ohrdrufer Goldberghalle vor.

Vorschläge für Sportler des Jahres im Landkreis Gotha gesucht

Am 28. März sollen wieder verdiente Sportler aus dem Gothaer Land geehrt werden. Der Landkreis Gotha gestaltet die Veranstaltung dazu mit dem Kreissportbund am 28. März bereits zum 28. Mal. Die besten Sportler und Mannschaften des Landkreises Gotha für das Kalenderjahr 2019 werden in der Ohrdrufer Goldberghalle geehrt.

Auch der Nachwuchsförderpreis, der Ehrenpreis des Landrates, der Ehrenpreis 60plus sowie die Sportehrenpreise für verdienstvolle Freunde des Sportes werden im Verlauf des Galaabends vergeben, kündigt das Landratsamt an. Eine Fachjury, bestehend aus Sportjournalisten, Vertretern des Kreissportbundes und Mitarbeitern des Landratsamtes bestimmt die Sieger und Platzierten.

Alle Sportvereine der Region haben die Möglichkeit, ihre Vorschläge bis spätestens 21. Februar im Landratsamt Gotha, Amt für Bildung, Sport, Schulen und Kultur, 18.-März-Straße 50 in 99867 Gotha einzureichen oder per E.-Mail an schulvw@kreis-gth.de zu senden.