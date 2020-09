Leider werden Papierkörbe in der Stadt mitunter auch mit Müll gefüllt. Dafür sind sie nicht vorgesehen.

Gotha. Mehr Abfallkörbe und häufigere Reinigungen in der Innenstadt werden angestrebt.

Vorschläge zur Sauberkeit in Gotha

Änderungsvorschläge zur Satzung über die Straßenreinigung der Kreisstadt Gotha werde auch die CDU-Stadtratsfraktion zur nächsten Stadtratssitzung am 30. September einbringen, teilt Fraktionsgeschäftsführer Emanuel Cron mit. Es gibt eine Vorlage der Stadtverwaltung für den am 30. September erforderlichen Beschluss, der unter anderem eine Neueinteilung der Straßen in fünf statt bisher drei Reinigungsklassen vorsieht.