Vortrag zum Glauben in Gotha

Am Mittwoch, 21. Oktober laden die christlichen Kirchen Gothas zu einem Vortrag ins Augustinerkloster in die Jüdenstraße 27 ein. Um 19 Uhr werde Benedikt Kranemann zum Thema „Gemeinsam an einem Tisch“ sprechen, wird angekündigt. Dieser Titel sei ein Hinweis auf das Abendmahl als wesentlichen Bestandteil der Gottesdienstpraxis. Dass in den verschiedenen Konfessionen zusammen Gottesdienst gefeiert werde, aber noch immer keine Abendmahlsgemeinschaft für alle christlichen Konfessionen da ist, schmerze viele Christen. In dem Vortrag von Kranemann werde es um das Feiern der Liturgie gehen. Kranemann ist Professor für Liturgiewissenschaften an der Uni Erfurt. Der Eintritt ist frei.