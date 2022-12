Wachsendes Denkmal in Gotha errichtet

Gotha. Dafür stehen die „Drei Bäume der Einheit“, die im Volkspark-Stadion in Gotha gepflanzt wurden:

„Es muss zusammen wachsen, was zusammen gehört.“ Getreu den Worten Willy Brandts sind am Donnerstag in Gotha die „Drei Bäume für die Einheit“ gepflanzt worden. Auf dem Gelände des Volkspark-Stadions wurde das wachsende Denkmal in Form eines gleichseitigen Dreiecks gepflanzt. Auch eine zugehörige Tafel wurde errichtet.

„Die Buche steht für den Westen, die Kiefer für den Osten und die Eiche im Norden für das vereinte Deutschland“, sagte Werner Erhardt, Initiator der Aktion, die seit 2014 bundesweit Verbreitung findet. Bisher wurden in Deutschland rund 300 dieser Denkmale errichtet. Sie erinnern nicht nur an das Überwinden der staatlichen Trennung, sondern mahnen auch, dass das Zusammenwachsen der Gesellschaft eine Aufgabe bleibt, sagte Landrat Onno Eckert (SPD).