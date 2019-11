Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waltershäuser Europaschule stellt sich vor

„Du bist gefragt!“ Was sich mit dieser Aufforderung in Bezug auf Umwelt, Klimaveränderung oder Digitalisierung verbindet, damit haben sich die Fünft- bis Zehntklässler der Europaschule in Waltershausen in dieser Woche in verschiedenen Projekten beschäftigt. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wollen sie am Freitag, 22. November, 16 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür vorstellen, sagt Schulleiterin Regine Herrmann. Auch die Räumlichkeiten und das Spektrum der Regelschule am Schulplatz 8 werden gezeigt. Der Tag der offenen Tür richtet sich insbesondere an Viertklässler und deren Eltern, die sich über die Schule informieren möchten. Lehrer und Schüler geben bereitwillig Auskunft, sagt Regine Herrmann.